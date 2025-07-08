سخرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودًا كبيرة وخدمات متنوعة لضيوف الرحمن خلال العام الماضي 1446هـ، وقدمت مستوى رفيعًا ومتقدمًا من الرعاية والعناية بضيوف الرحمن على مدار 365 يومًا، في ترجمة فعلية لرسالة التيسير وخدمة القاصدين للمسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة أن عدد المستفيدين من الخدمات النوعية والمتقدمة بلغ أكثر من (20) مليونًا من ضيوف الرحمن، كان أبرزها خدمات الإرشاد المكاني، استفاد منها أكثر من (17) مليون قاصد للمسجد الحرام، ووُزعت أكثر من (3) ملايين و(660) ألف عبوة زمزم، واستهلك ما يقارب (277) ألف متر مكعب من الماء المبارك، واستفاد أكثر من (3) ملايين و(288) ألفًا من خدمات العربات، وسُجل أكثر من (227) ألف استخدام لخدمة حفظ الأمتعة.

وفي جانب الشعائر، أفادت بأن عدد المستفيدين من خدمة التحلل من النسك بلغ أكثر من (525) ألفًا، وتجاوزت كمية النفايات المرحلة (9,700) طن، ضمن جهود يومية للحفاظ على النظافة في البيت العتيق وساحاته ومرافقه.

وأكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين حرصها على العناية والتميز المتواصل؛ تجسيدًا لرؤية المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات عالية الجودة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم جميع الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن، وخدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما.