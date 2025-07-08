أقرت وزارة البلديات والإسكان، الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة، وتشمل متطلبات الترخيص والمتطلبات المكانية، والفنية، والتشغيلية والمواقع المسموح بها مواقع تابعة للأمانات أو المنشآت الحكومية أو القطاع الخاص، والمساحات العامة، الفعاليات، المواقع الاستثمارية، الحاضنات البلدية. وحظرت الاشتراطات عدداً من المواقع، منها عند إشارات المرور، تقاطعات الطرق والمداخل والمخارج للطرق الرئيسية والفرعية، الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، المواقع المخصصة للشرطة، والمرور، والدفاع المدني، والإسعاف ومواقف ذوي الإعاقة، وفي الأماكن غير المسموح بممارسة النشاط فيها من قبل القطاع البلدي.كما منعت الاشتراطات وقوف العربات بجوار مصادر الملوثات البيئية، كمرادم النفايات وانبعاثات الغازات والأدخنة ومواقع الصرف الصحي وغيرها، أو الوقوف أمام مخارج الطوارئ أو نقاط تجمع الإخلاء قرب المنشآت، والوقوف بجوار محطات الوقود ومحلات الغاز، ويجب أن تكون بين العربة المتنقلة وتلك الأنشطة مسافة لا تقل عن 10 أمتار ويمنع وقوف العربات داخل الأحياء.وحدّدت متطلبات خاصة للسماح بالوقوف في مواقف المجمعات التجارية، منها: مراعاة ألا يؤثر سلباً على الطاقة الاستيعابية للمواقف والحركة المرورية، والحصول على موافقة الجهة المالكة للمواقف، والحصول على موافقة الأمانة أو البلدية.ومن الاشتراطات الفنية العامة للعربات: يجب توفير حوض غسيل للعربات الغذائية والصحية، على أن يتم توصيل أي تجهيزات ثابتة وتركيبات ومعدات معينة بمصدر الماء أو بمعدات وخدمات التصريف أو التنظيف، بحيث تكون مرتبطة بخزان التصريف. ويجب أن تكون أرضية العربة مقاومة للانزلاق، وذات سطح مستوى خالٍ من التشققات والفراغات، ومصنوع من مواد غير منفذة للماء، وتكون سهلة التنظيف والغسل ومقاومة للصدأ.وفي حال وجود تصريح إشغال رصيف يجب أن تكون جميع العناصر في الجلسات الخارجية آمنة وقابلة للإزالة بحيث لا تتسبب بالضرر لمرتادي الموقع، ولا تؤثر على البنية التحتية بأي شكل من الأشكال، ويسمح بوجود مقاعد داخل العربة أو المقطورة أو نصف المقطورة للعاملين، ويراعى في التصميم سهولة رفعها وتثبيتها، ويجب توفير إضاءة صناعية تسمح برؤية داخل العربة أو المقطورة أو نصف المقطورة، وأن تكون من مكونات العربة، فيما يمنع استخدام الكشافات الغازية.ويجب تغطية فتحات التهوية من الخارج بشبك معدني يمنع دخول الحشرات والقوارض، وتوفير تهوية كافية، ويسمح بتوفير وحدة تكييف مناسبة بحجم الجزء المخصص لمزاولة النشاط، ويجب ألا تزيد درجة الحرارة المحيطة على (25) درجة مئوية مع ضمان عدم تكاثف الأبخرة أو الغبار للأنشطة الغذائية، ويجب أن تكون العربة محكمة الإغلاق وعازلة للحرارة بما في ذلك الأبواب والنوافذ، ويستثنى من ذلك نوافذ البيع.لا مكبرات صوتأو سماعات خارجيةيمنع مزاولة النشاط بعد الـ12:00 صباحاً لجميع الأنشطة دون الحصول على تصريح 24 ساعة، ويمنع التدخين داخل العربة، أو المقطورة، أو نصف المقطورة. ومنعت الاشتراطات استخدام مكبرات الصوت، أو السماعات الخارجية المتحركة، ويستثنى من ذلك العربات والمقطورة ونصف المقطورة المشاركة في الفعاليات، ويمنع تحضير وجبات الطعام للأنشطة الغذائية خارج العربة، وفي حال استخدام الفحم والحطب للأنشطة الغذائية في إعداد الوجبات أو المشروبات تكون في عربة مستقلة.كما يمنع إغلاق المواقف أو وضع لوحات تمنع الوقوف لغير الزبائن، وفي حال وجود مقاعد داخل العربة أو المقطورة أو نصف المقطورة للعاملين يتم مراعاة سهولة رفعها وتثبيتها. ويجب تنظيف وإزالة مخلفات العربة من الموقع قبل مغادرته، وتوفير صندوق للإسعافات الأوليّة، ويمنع بيع أو تقديم منتجات التبغ بكافة أنوعها.