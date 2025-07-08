فعّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الخطة التشغيلية لموسم العمرة. ودشّن الدكتور عبدالرحمن السديس مبادرة «خدمة قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا»، التي تهدف لإثراء تجربة المعتمرين والقاصدين الإيمانية.وأكد رئيس الشؤون الدينية، خلال إطلاق المبادرة أنها تتضمن حزمة من الخدمات التوعوية الميدانية والإرشادية للمعتمرين والمصلين، وتهدف إلى إثراء تجربة الزائرين إيمانياً، وتعزيز مسار الرحلة التعبّدية من خلال استثمار التقنية والتطبيقات الذكية لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية السامية إلى العالم.وأوضح، أن توعية وإثراء تجربة قاصدي بيت الله الحرام واجب عظيم، وشرف كبير للرئاسة ومنسوبيها، ومرتكز محوري لمنطلقاتها.وتتضمن مبادرة «توعية قاصدينا عِزُ لمنسوبينا» 10 مسارات إثرائية إرشادية توجيهية وعلمية، فضلاً عن توزيع المصاحف والكتيبات الإثرائية والإهداءات على المعتمرين بالمسجد الحرام. كما تهدف المبادرة إلى توثيق الصلة مع المعتمرين وتحقيق الأثر الإيجابي لقاصدي المسجد الحرام؛ بحملات وبرامج إثرائية لهم بما يعينهم على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في خدمة قاصدي وزائري الحرمين الشريفين.