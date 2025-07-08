مواطن سوري من درعا يحمل كرتون تمر. (واس)
مواطن سوري من درعا يحمل كرتون تمر. (واس)
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 7,631 كرتون تمر في محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 7,631 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك، في إطار سلسلة من المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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