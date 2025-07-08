طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة لعقارات الدولة بتطوير مؤشرات أدائها، وربطها بأهدافها الإستراتيجية، وقياسها بشكل دوري، والتركيز على مهماتها الرئيسية المنصوص عليها في تنظيمها.ودعا مجلس الشورى في جلسته العادية الـ36 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، قطاعات عدة بتحسين الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، وتوفير تشريعات مرنة، فيما تمهّلت اللجان المجلس، وطلبت منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع، الثقافة بحصر الأماكن والقرى الأثرية في قرى وهجر المملكة والمحافظة عليها وعلى هذا الإرث العظيم، وطالبت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بمنحها مزيداً من الوقت؛ لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.وأصدر المجلس، قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، طالب فيه الهيئة بدراسة أسباب انخفاض عدد الرحلات الداخلية ومعالجتها، بما يتناسب مع حاجة جميع المطارات، خصوصاً المطارات الحدودية. ودراسة أسباب تعثر مشاريعها ومعالجتها، وتفعيل دور «شركة مطارات القابضة» التابعة لها؛ للقيام بمسؤولياتها في تطوير المطارات السعودية. وطالب المجلس الهيئة العامة للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لدراسة آلية مالية للتحوط من تقلبات أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية، وطالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بتحسين تغطية خدمات الاتصالات اللاسلكية والإنترنت في الأماكن العامة. وطالب المجلس المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في إنشاء مختبرات الصحة النباتية والصحة الحيوانية لتغطي مناطق المملكة كافة. وناقش المجلس التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وأكدت عضو المجلس الدكتورة لبنى العجمي، أهمية إدراج مسار تدريبي تخصصي ومستدام ضمن خطة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، يعنى بتأهيل المعلمين مع ذوي الإعاقة، ويدرج ضمن التصنيفات الإحصائية للتقارير السنوية، بما يعزز من شمولية التطوير المهني ويحقق التوازن في فرص التأهيل التربوي. وناقش المجلس، التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر. وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم، الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إجراءات اصدار تأشيرات السياحة الساحلية، وتوفير الوقود المناسب لقوارب النزهة وسفن الرحلات البحرية السياحية بأسعار تنافسية، وتحفيز الربط بين أنشطة السياحة الساحلية والسياحة في الوجهات البرية المجاورة لها. ودعا عضو المجلس فضل البوعينين إلى أهمية توسيع نطاق عمل وإشراف الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتشمل البحر الأحمر والخليج العربي. وطالب عضو المجلس زاهر الشهري، الهيئة السعودية للبحر الأحمر بإيجاد الحلول المالية الممكنة لإطلاق منصتها الرقمية، من خلال دراسة خيارات التمويل المتاحة، وبناء شراكات استراتيجية تضمن توفير الموارد اللازمة.