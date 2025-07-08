شارك صندوق التنمية الزراعية في معرض اليوم الدولي للتعاونيات 2025، الذي نظمه مجلس الجمعيات التعاونية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في الرياض. وركز الصندوق، خلال مشاركته، على التعريف بدوره في تعزيز العمل التعاوني من خلال دعم وتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف مناطق المملكة، واستعرض أبرز خدماته ومنتجاته التمويلية الموجهة للجمعيات التعاونية في القطاع الزراعي، التي تشمل تمويل مشاريع متنوعة مثل مسالخ الدواجن، ومستودعات التبريد، ومراكز التسويق، ومعاصر الزيتون والسمسم، وتربية النحل وإنتاج العسل، وتربية الأسماك، وتمويل مصانع المنتجات الزراعية مثل التمور والخضار والفواكه، إضافة إلى القروض التنموية التشغيلية، والخدمات البيطرية، وبرنامج استيراد المنتجات الزراعية.وتأتي هذه المشاركة، ضمن جهود الصندوق التنموية التي تهدف إلى تعزيز العمل التعاوني، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، وبلغ إجمالي ما قدمه الصندوق من تمويل للجمعيات التعاونية منذ تأسيسه وحتى نهاية 2024، نحو 952 مليون ريال لـ 56 جمعية تعاونية زراعية في مختلف مناطق المملكة.