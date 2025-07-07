في إنجاز يُجسّد أثر التحول الاستراتيجي للقطاع المحاسبي، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تسجيل زيادة بنسبة 126٪ في عدد التراخيص المهنية الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بإجمالي ما تم إصداره منذ تأسيس الهيئة قبل أكثر من 33 عاماً.

ويأتي هذا النمو امتداداً لما حظيت به المهنة من دعم كريم من القيادة الحكيمة، عبر الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والموافقة على تنظيم الهيئة، ما شكّل نقطة تحول مفصلية في مسار تطوير البيئة المهنية.

ويمثل هذا النمو نجاحاً في تنفيذ استراتيجية الهيئة (2021-2025)، التي أطلقت بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبدعم وتمكين أعضاء مجلس الإدارة ضمن رؤية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة المهنة، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز بيئة العمل المحاسبي، والإسهام في كفاءة الاقتصاد الوطني.

وقد ركّزت الاستراتيجية على محاور تحول شاملة تضمنت زيادة أعداد المهنيين من خلال برامج التأهيل والترخيص الفعّالة، وإعادة هيكلة منظومة الفحص المهني واختبارات الزمالة لتعزيز الكفاءة.

وشملت أيضاً ابتكار خدمات مهنية ذات قيمة مضافة تواكب تطورات السوق، وتحقيق التحول الرقمي الكامل في العمليات الإجرائية لتسريع الخدمات وتحسين تجربة المستفيد، وتوسيع قاعدة المكاتب المهنية وتأهيلها بما يدعم التنافسية والجودة.

وأكدت الهيئة أن هذا النمو في إصدار التراخيص المهنية يعكس تحولاً نوعياً في جاذبية المهنة، ويمثل خطوة استراتيجية ناجحة في مواءمة القطاع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في ما يتصل بتطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتعزيز جاذبية السوق للاستثمار.