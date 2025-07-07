دعت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» خريجي وخريجات الثانوية العامة الذين تقدموا بطلبات للتسجيل في الجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الدراسي الجديد 1447هـ إلى الاستعداد لأربعة أيام حاسمة مطلع الأسبوع القادم تحدد مصير قبولهم من عدمه.وبينت «المنصة» أنه يتعين معرفة الفرق بين الموعد النهائي لإضافة وترتيب قائمة الرغبات، والموعد النهائي لتأكيد القبول في التخصص المرغوب على ⁧‫المنصة. وأشارت إلى أن يومي الأحد والإثنين القادمين مخصصان لإضافة وتعديل ترتيب الرغبات حسب تفضيل المتقدم والتأكد من جميع الاختيارات في قائمة الرغبات النهائية قبل نهاية يوم 14 يوليو و يجب خلال الفترة 15 – 16 يوليو (الثلاثاء والأربعاء) القادمين تأكيد الاختيار النهائي للتخصص المرغوب الذي توقف عليه الكأس وفي حال عدم التأكيد، سيتم إلغاء القبول تلقائيًا. ونصحت المنصة بتفعيل الإشعارات البريدية أو الرسائل النصية لتلقي التنبيه بالقبول.