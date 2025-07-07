أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ضمن الدور الإشرافي والتنظيمي له، 4 إنذارات بحق جمعيات أهلية، وقراراً بعزل مجلس إدارة جمعية أهلية، وإيقاف أحد منسوبي الجمعيات الأهلية من العمل في القطاع لفترة مؤقتة، وإصدار 4 مخالفات لجمع التبرعات بحق الأفراد، والتعامل مع 39 بلاغاً لمخالفات التبرعات، والعمل على 10 جلسات تحقيق، وإحالة 21 كياناً إلى الجهات المختصة، و3 مؤثرين، و26 موقعاً إلكترونيّاً؛ لتجاوز الأنظمة واللوائح.

وأعلن المركز مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر يونيو 2025، إذ شهد القطاع تسجيل 6 جمعيات أهلية ومؤسستين أهليتين، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، في مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة حتى نهاية شهر يونيو 2025م 6348 منظمة، كما أصدر المركز 250 ترخيصاً لجمع التبرعات لصالح المنظمات غير الربحية.