الجامعة الإسلامية
الجامعة الإسلامية
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تشارك الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في ملتقى خريجي الجامعات السعودية من دول البلقان، الذي تنظّمه وزارة التعليم بالتعاون مع عدد من الجامعات السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو الجاري في العاصمة الألبانية تيرانا.

وتتضمن مشاركة الجامعة في الملتقى الإسهام في تنفيذ أكثر من 15 فعالية متنوعة، تشمل أربع جلسات علمية، وست دورات تدريبية، وندوة علمية، ومحاضرتين، إضافة إلى لقاءين مفتوحين، ومعرض وأجنحة مصاحبة؛ بهدف تعزيز الروابط العلمية والثقافية مع الخريجين، وتأصيل مفاهيم الوسطية والاعتدال، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخريجين من دول البلقان.

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