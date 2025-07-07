يُشارك 22 طالبًا وطالبة يُمثلون قسم الهندسة النوويّة بجامعة الملك عبدالعزيز، في البرنامج الأكاديمي والتدريبي الدولي الذي تنظمه حاليا جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن جهود تنمية القدرات الوطنية في مجال الطاقة النوويّة ويستمر حتى 12 يوليو 2025.

ويُعدّ البرنامج ثمرة للتعاون المشترك بين الجامعة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، التي تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الطاقة النووية، وتطوير المهارات العلمية والبحثية بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة.

ويأتي البرنامج ضمن مشروع تفعيل آليات وبرامج تعليمية متخصصة، لجذب وتدريب الطلاب في مجال الطاقة الذرية، الذي تنفذه مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بصفته مبادرة نوعية تهدف إلى دعم التوجه الوطني نحو توطين المعارف التقنية وتطبيق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتتوزع محاور البرنامج التدريبي المكثف على ثمانية مجالات رئيسية شملت: السلامة والأمن النووي، والحماية من الإشعاع، وإدارة دورة الوقود النووي، والجاهزية للطوارئ، وتنمية الموارد البشرية، ومحاكاة تشغيل المفاعلات النووية، إلى جانب لقاءات مهنية مع منظمات علميّة وزيارات ثقافيّة تسهم في إثراء التجربة الأكاديميّة للمشاركين.