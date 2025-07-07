تسلم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، التقرير الإحصائي للجهود الأمنية لمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك للعام 1446هـ، الذي تضمن الجهود في الأعمال الميدانية والتوعوية لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة أمس، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك العميد محمد بن غازي الرويس.واطلع على ما تضمنه التقرير من إحصائيات، منوهًا بالجهود التي تقوم بها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة، من تطور متواصل، بفضل الله ثم بدعم القيادة ومتابعة وزير الداخلية، مشيدًا بأهمية البرامج التي تنفذها وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة.من جهته أعرب العميد الرويس عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه ومساندته لأعمال ومهام مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة.