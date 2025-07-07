أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب والتمريض وطب القدم في أيرلندا، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025 وينتهي الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

وبينت الوزارة أن شروط التقديم هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بمعدل تراكمي لا يقل عن 95% للمتقدم لبكالوريوس الطب البشري، و90% في تخصص طب القدم، 80% في تخصص التمريض، والحصول على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار IELTS، ولا تقل عن 5 في كل قسم أو ما يعادلها، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85% للمتقدمين لتخصص الطب البشري، و80% لتخصص طب القدم، و70% لتخصص التمريض، ومعادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص، إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، والانتظام الكلي والتفرغ للدراسة والإقامة في بلد الابتعاث.