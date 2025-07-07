أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم تدريب مرتبطة بالتوظيف، بهدف تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات التخصصية النوعية في الفندقة وفنون الطهي.

وتأتي الاتفاقية امتدادًا للتعاون الإستراتيجي القائم بين كل من الصندوق ووزارة السياحة؛ وسبق أن أطلق الصندوق عدة برامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة مثل المعهد العالي للسياحة والضيافة، بهدف تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من برامج وممكنات الصندوق بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسية القطاع في التخصصات المطلوبة في مجالات الفندقة وفنون الطهي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري وتوطين الوظائف النوعية.

وأكدت الاتفاقية الالتزام بتنفيذ البرامج من خلال الإسهام في دعم تكاليف التدريب خارج المملكة والمكافآت للمتدربين وفقًا للآليات المعتمدة، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقًا للتطورات وحاجة العمل.