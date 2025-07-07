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1001875973
معدة من الأمانة تزيل التعدي.
معدة من الأمانة تزيل التعدي.
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باشرت أمانة محافظة الطائف ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية، أعمال إزالة تعدٍ من مواطن على جزء من شارع بمخطط الشطبة، وذلك بعد مخاطبة المواطن عدة مرات بإزالة الإحداثات وعدم تجاوبه، مما دعا إلى تشكيل لجنة لإزالة الإحداثيات غير النظامية.

وتمكنت أمانة الطائف من إزالة التعدي، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعدي، تمهيداً لفتح الشارع، بما يخدم أهالي الحي. وأشارت أمانة الطائف إلى حرصها على الصالح العام، واستمرار جهودها في منع التعديات بكافة أشكالها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
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