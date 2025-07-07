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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع في مختلف المناطق بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن خطر الشائعات والغيبة والنميمة، وبيان آثارها السيئة على الفرد والمجتمع، في إطار جهود الوزارة التوعوية والتوجيهية، الهادفة إلى تعزيز القيم الأخلاقية والتحذير من الظواهر التي تضر بوحدة المجتمع وتماسكه.

ويأتي التوجيه تأكيداً على أهمية تذكير الناس بما فيه خير وصلاح لهم في دينهم ودنياهم، وما ورد في الكتاب والسنة من التحذير من الوقوع في أعراض الآخرين أو التعامل مع الشائعات دون تثبّت.

وتضمّن التوجيه تناول عدد من المحاور، أبرزها: بيان وجوب حفظ اللسان من الوقوع في أعراض الناس بما يكرهون، والتحذير من نشر الشائعات أو السماع لها وتصديقها، كما تناول التوجيه التحذير من الغيبة والنميمة وبيان آثارها السيئة على الفرد والمجتمع، ومنها أنها توغر الصدور، وتشحن النفوس، وتذهب الألفة والمودة، وتزرع الضغينة بين المسلمين، وأنها من كبائر الذنوب والمعاصي. وشدّد التوجيه على بيان عدم جواز السماع لأهل الشائعات والغيبة والنميمة، وضرورة الإنكار عليهم ونصحهم وتذكيرهم بالله تعالى، حفاظاً على تماسك المجتمع وأمنه الأخلاقي والاجتماعي.
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