«سلمان للإغاثة» يوزّع 2.026 كرتون تمر في محافظة ريف السورية.
«سلمان للإغاثة» يوزّع 2.026 كرتون تمر في محافظة ريف السورية.
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.026 كرتون تمر في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 2.026 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته جرّاء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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