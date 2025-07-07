عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، اجتماعها الثاني عشر من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، بحضور مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.وأحالت الهيئة العامة في اجتماعها 26 موضوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس، من بينها تقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وتقارير تقدمت بها لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لمؤسسة المسار الرياضي، وبشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة، وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، وتقرير من اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة.ووافقت الهيئة العامة على إحالة عدد من تقارير لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات، إلى جانب عددٍ من التقارير التي تتعلق بمشاريع للأنظمة تمهيداً لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة القادمة.