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نفذت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمدينة جيزان خلال الأيام الماضية 648 جولة رقابية ميدانية على الجوامع والمساجد قام بها 28 مراقباً ومراقبة لمتابعة مدى التزام المنسوبين بالإمامة والخطابة والأذان، ومتابعة أحوال تلك الجوامع والمساجد والمصليات النسائية واحتياجاتها، وسير عمل مؤسسات الصيانة والنظافة والتشغيل.

فيما قامت الفرق الفنية الميدانية التابعين للإدارة بتنفيذ 11 جولة ميدانية فنية لمتابعة حالات الجوامع والمساجد غير المسجلة ضمن أعمال مؤسسات الصيانة، قام بها 6 فنيين وذلك بإصلاح الأعطال المرتبطة بالكهرباء والسباكة وما يخص التقنية من صوتيات وأجهزة الصوت والسماعات الخارجية والداخلية.

وتهدف هذه الجولات إلى العناية ببيوت الله عز وجل وتهيئتها لإقامة الصلوات وبعض النوافل، وحفاظاً على سلامة المصلين من الرجال والنساء.

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