أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخريطة التفاعلية الخاصة بالمسجد النبوي وساحاته ومرافقه؛ بهدف تسهيل وصول الزوار والمصلين إلى مختلف المواقع والخدمات داخل المسجد وساحاته بكل يُسر وسهولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تحسين تجربة قاصدي المسجد النبوي من خلال تقديم خدمات رقمية نوعية تواكب احتياجات الزوار، وتعزز من مستوى التوجيه والإرشاد داخل المسجد ومرافقه.

ودعت الهيئة الزوار للاستفادة من الخريطة التفاعلية عبر الرابط:

https://alharamain.gov.sa/pdf/masjid-nabawi-map.pdf