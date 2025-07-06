استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، بمقر الهيئة بمدينة الرياض اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، كريستوف فارنو، في إطار تعزيز أوجه التعاون الإعلامي بين الهيئة والجهات الإعلامية والدبلوماسية الأوروبية، بما يسهم في بناء شراكات إستراتيجية تخدم الرسالة الإعلامية للمملكة، وتعكس حضورها المتنامي على الساحة الدولية.

وخلال الاستقبال جرت مناقشة استكشاف القطاعات الواعدة في المملكة، لاسيما في الإعلام والتقنية وصناعة المحتوى، وما تتيحه من فرص استثمارية متعددة تُسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز رؤية المملكة 2030 كمحفّز رئيسي للتحول الوطني، وفتح المجال أمام الطاقات الوطنية من خلال عدة مشاريع ومبادرات إعلامية نوعية، مثل المنتدى السعودي للإعلام الذي يعد منصة إقليمية ودولية رائدة تقود الحوار الإعلامي، وتُسهم في تبادل الرؤى ومناقشة التحديات والفرص في القطاع الإعلامي.

من جانبه رحب السفير كريستوف فارنو، بالمشاركة في المنتدى السعودي للإعلام، مؤكداً أنها فرصة سانحة للشركات الأوروبية للمشاركة في معرض مستقبل الإعلام (فومكس).

بدوره أكد الحارثي، أن هذه الزيارة تعكس حرص الجانبين على تعزيز جسور التعاون الإعلامي، إيماناً بأهمية بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الدولية، التي تُعزز من حضور الإعلام السعودي وتفتح آفاقاً أوسع للتبادل المعرفي، بما يخدم طموحات المملكة ويُبرز صورتها الحضارية في محيطها الإقليمي والدولي.