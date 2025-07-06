استقبل نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر بن عبدالله العبدالجبار.

واطّلع نائب أمير منطقة حائل على عرض مرئي تضمّن أبرز أعمال الهيئة خلال الفترة الماضية، والخطط والمبادرات المستقبلية التي تعمل الهيئة على تنفيذها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن مخرجاتها تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة، ودعم المشاريع التنموية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ونوه نائب أمير منطقة حائل بالدعم المستمر لهيئات تطوير المناطق من القيادة، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

من جانبه، عبّر العبدالجبار عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة حائل على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة، مؤكداً التزام الهيئة بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات القيادة.