التقى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه اليوم وكيل الإمارة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وفريقَ عمل كفاءة الطاقة في الإمارة، بمناسبة تحقيق نسبة 100% في بطاقة الأداء الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) لعامي 2023 - 2024، التي تقيس التزام الجهات الحكومية برفع كفاءة التشغيل وتحسين استهلاك الطاقة.

وثمَّن أمير نجران جهود الفريق المختص، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التوجهات الإستراتيجية للمملكة نحو الاستخدام الأمثل للموارد، وفي مقدمتها الطاقة.

من جانبه، أكّد العتيبي أن تحقيق هذا المستوى المتقدم لعامين على التوالي يعكس التزام إمارة المنطقة بتطبيق معايير عالية في التشغيل، وحرصها على التكامل مع الجهات المختصة في ترشيد الطاقة، مشيراً إلى أن هذا النجاح تحقق بفضل الله ثم دعم أمير منطقة نجران، ومتابعته الدائمة، ما أسهم في تهيئة بيئة عمل محفزة تدفع نحو التميز والاستدامة.