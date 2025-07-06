وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لمناقشة خطر الشائعات والغيبة والنميمة وبيان آثارها السيئة على الفرد والمجتمع وعدم جواز السماع لها، وذلك حفاظاً على تماسك المجتمع وأمنه الأخلاقي والاجتماعي في إطار جهود الوزارة في تعزيز القيم الأخلاقية والتحذير من الظواهر التي تضر بوحدة المجتمع وتماسكه.

ويحمل توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحذيراً من الوقوع في أعراض الآخرين أو التعامل مع الشائعات دون تثبّت تماشياً مع تعاليم الشريعة الإسلامية ونصوص الكتاب والسنة. ويتضمن محاور عدة، من أبرزها: بيان وجوب حفظ اللسان من الوقوع في أعراض الناس بما يكرهون، لقوله تعالى: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»، والتحذير من نشر الشائعات أو التفاعل معها، كما في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، إضافة إلى التحذير من الغيبة والنميمة وبيان آثارها السيئة على الفرد والمجتمع؛ لأنها توغر الصدور وتشحن النفوس وتذهب الألفة والمودة وتزرع الضغينة بين المسلمين، فضلاً عن كونها من كبائر الذنوب والمعاصي لقوله تعالى: «وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ»، وقوله تعالى: «وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ».

وشمل توجيه الوزير أهمية استشهاد الخطباء بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة، منها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لما عُرِجَ بي مررتُ بقومٍ لهم أظفارٌ من نُحاسٍ يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلتُ: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم»، وكذلك ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمّام».

ويأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد امتداداً للرسالة التي تنهض بها الوزارة في توظيف المنابر لتعزيز القيم الإسلامية، وبناء وعي مجتمعي يحصّن الأفراد من السلوكيات التي تمسّ لحمة المجتمع.