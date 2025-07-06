أكّد برنامج «ريف السعودية» أهمية تعزيز قدرات صغار مربي الماشية، ورفع قيمة نظام الإنتاج الحيواني؛ للمساهمة في تحسين الإنتاجية، وتنمية الاستثمار. واستعرض البرنامج أبرز الجهود التطويرية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي في مجال الإدارة الرقمية لمزارع التربية المكثفة للماشية، إذ تم لأول مرة تطبيق نظام «Saudi Smart Flock» باستخدام إنترنت الأشياء.وأوضح المتحدث باسم برنامج «ريف السعودية» ماجد البريكان أن «Saudi Smart Flock» هو نظام رقمي ذكي لإدارة مزارع التربية المكثفة للماشية باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء والتعرف على الوجه، ويُعد النظام الأول من نوعه للمجترات الصغيرة على المستوى العالمي؛ لشموليته وإمكاناته العديدة، إذ تم تطبيقه وتجربته في 6 مزارع صغيرة، مضيفاً أنه يمكن استخدام النظام لمزارع التربية المكثفة، والتربية التقليدية، كما يتميز باستخدام تقنية تمييز الحيوان عن طريق مقدمة الوجه، إضافة إلى أنه يعمل استناداً إلى صورة الحيوان.وأبان البريكان أن النظام يساعد عبر المنصة الخاصة به في تنفيذ عدد من المهمات، منها متابعة معدلات إنتاجية قطعان الماشية، والإفادة الفورية بنتائج الحالة الصحية للحيوانات، إضافةً إلى إدارة سجل الحيوانات، كما يساعد النظام في تقليل الفاقد، ورفع الجودة، ودعم اتخاذ القرار بناءً على البيانات الدقيقة. يُشار إلى أن قطاع صغار مربي الماشية يعد أحد القطاعات المهمة التي تحظى بدعم برنامج «ريف السعودية»، وذلك بهدف تحسين إنتاجية صغار مربي الماشية، وزيادة دخولهم، وتحسين سبل عيشهم، إضافة إلى تطوير نظام الإنتاج الحيواني التقليدي وتعزيز الأمن الغذائي.