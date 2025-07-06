باشرت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية، أعمال إزالة تعدٍّ من أحد المواطنين على جزء من شارع بمخطط الشطبة، وذلك بعد مخاطبة المواطن مرات عدة بإزالة الإحداثات وعدم تجاوبه، مما دعا إلى تشكيل لجنة لإزالة الإحداثات غير النظامية.



وتمكّنت الأمانة من إزالة التعدّي، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تمهيداً لفتح الشارع، بما يخدم أهالي الحي.



وأشارت الأمانة إلى حرصها على الصالح العام، واستمرار جهودها في منع التعديات بأشكالها كافة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.