كشف رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الوهبي بدء العمل في مشروع تطوير الخبر الشمالية في مرحلته الأولى، وذلك بهدف تعزيز مكانة الخبر الشمالية مركزاً تجارياً حيوياً، إضافة إلى مكانتها الاقتصادية والسياحية، فضلا عن أهميتها التاريخية، ما يتطلب المحافظة على البنية التحتية وإبرازها بشكل يتناسب مع ما وصلت إليه الخبر من تنمية من خلال رفع مستوى الخدمات البلدية وتطوير الواقع الحالي للحي من خلال العديد من العناصر التي سيتم استحداثها في التطوير بهدف خلق مجتمع نابض بالحياة ومنطقة صحية وإضافة أشجار ومسطحات خضراء.

وأشار المهندس مشعل الوهبي إلى أن مشروع تطوير الخبر الشمالية يقع على مساحة تزيد على 300 ألف متر مربع في مرحلته الأولى، وذلك في الجزء الواقع ما بين طريق الأمير تركي حتى شارع الملك خالد بن عبد العزيز، وما بين شارع 21 حتى طريق الأمير فيصل بن فهد، ويشمل العديد من العناصر، أبرزها استحداث أرصفة للمشاة بمساحة إجمالية تزيد على 40,410 أمتار مربعة، فيما تبلغ أطوال الشوارع التي سيتم تطويرها 5490 متراً طولياً، ومواقف للسيارات، وأشجار ظل ومسطحات خضراء بمساحة تزيد على 5,800 متر مربع، ومقاعد للجلوس، وتعزيز وسائل السلامة المرورية، وانسيابية الحركة للمشاة من خلال وجود ممرات آمنة تساعد على تنقلهم بكل يسر وسهولة، كما يشمل المشروع أعمال السفلتة والإنارة واللوحات الإرشادية.

وأوضح المهندس مشعل الوهبي أن مشروع التطوير سيساهم في تعزيز الميزة التنافسية للخبر الشمالية كونها القلب النابض لمدينة الخبر، إضافة إلى كونها تمثل الوسط التجاري والسياحي من خلال وجود العديد من المتاجر والمقاهي والمطاعم العالمية، ما يتطلب المحافظة عليها وتشجيع العناصر التجارية، وإيجاد المقومات الكفيلة بزيادة جاذبيتها كمنطقة سياحية وتجارية، ورفع أعداد الزائرين لها سواء من داخل المنطقة أو خارجها.