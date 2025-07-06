تشارك وزارة الاستثمار في معرض الصناعة الدولي ‏«2025 INNOPROM»، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية بوفد المملكة الذي يرأسه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف وذلك في إطار مشاركة المملكة بصفتها دولة شريكة للمعرض.

وتأتي مشاركة وزارة الاستثمار في المعرض تحت مظلة منصة «استثمر في السعودية»، ويرأس وفدها مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي، إلى جانب عددٍ من قيادات الوزارة، وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية الصناعية الواعدة، وبناء الشراكات العالمية الفاعلة.

ويُعد معرض «INNOPROM» من أبرز المعارض الصناعية المتخصصة على مستوى العالم، بمشاركة أكثر من 60 دولة، ويغطي قطاعات صناعية إستراتيجية، تشمل الخدمات الصناعية، وتقنيات التصنيع، والتكنولوجيا، وبناء الآلات، والصناعات المعدنية، والأتمتة الصناعية.

وتسهم مشاركة الوزارة في تعزيز حضور المملكة في المنصات الدولية الصناعية، واستعراض التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير بيئة استثمارية جاذبة في القطاعات الصناعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتنظّم وزارة الاستثمار خلال مشاركتها في المعرض؛ سلسلة من اللقاءات الثنائية والجلسات الحوارية وورش العمل، إلى جانب الطاولة المستديرة التي تجمع المستثمرين بممثلي القطاع الصناعي في المملكة وروسيا، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من المصانع الروسية الرائدة، بهدف تعزيز الشراكة الصناعية الدولية، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وتُعد مشاركة المملكة في معرض الصناعة الدولي «INNOPROM»، امتدادًا لجهودها في تحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية التي تسهم في نقل المعرفة، وتوطين التقنية، وتعزيز النمو الصناعي المستدام.