قطعت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» بعدم صحة ما يُشاع عن أن الطلاب المتفوقين من خريجي وخريجات الثانوية العامة الذين تقدّموا بطلبات قبول الالتحاق بالجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الدراسي الجديد 1447هـ حجزوا جميع المقاعد.وأكدت أن ما أشيع غير صحيح، إذ إن كل طالب، مهما بلغت نسبته، يُمنح مقعداً واحداً فقط على الرغبة التي يظهر عليها شعار «الكأس». وأشارت إلى أنه إذا كانت جميع رغبات المتقدم باللون الأحمر، فلن يتم ترشيحه لأي تخصص، ولا يُتوقع أن تتحول الألوان من تلقاء نفسها، لافتةً إلى أنه يتعيّن على المتقدمين إضافة رغبة واحدة ذات لون أخضر على الأقل.وحذّرت المنصة من 4 أخطاء شائعة يجب على المتقدمين والمتقدمات تجنبها عند إضافة وترتيب رغبات القبول، وهي: عدم إضافة رغبة باللون الأخضر والاكتفاء بالرغبات ذات اللون الأحمر، ووضع رغبات تظهر باللون الأحمر دون مراجعة النسب الموزونة، وعدم متابعة المؤشرات بشكل مستمر لإعادة ترتيب الرغبات بدقة، وترتيب الرغبات بشكل عشوائي.