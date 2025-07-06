عقدت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين اجتماعها الثاني للدورة الخامسة، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حسام العنقري، بحضور أعضاء المجلس.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة عضو مجلس الإدارة عبدالله الشبيلي، خلال الاجتماع, سير أعمال الهيئة وأبرز إنجازات الربع الثاني من عام 2025م، إلى جانب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي تم اتخاذ عددٍ من التوصيات والقرارات بشأنها.

وتسعى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين إلى مواصلة جهودها في تطوير مهنة المراجعة الداخلية، وتعزيز جودة الأداء، ورفع مستوى الوعي بأهمية المهنة، من خلال تعزيز الالتزام بمبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، وتنظيم أعمال الخدمات الاستشارية للمهنة بما يتوافق مع المعايير الدولية.