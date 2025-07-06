أطباء برنامج نور السعودية التطوعي يجرون عمليات جراحية. (واس)
أطباء برنامج نور السعودية التطوعي يجرون عمليات جراحية. (واس)
تابعوا عكاظ على
Google News Account
دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة سطات بالمملكة المغربية، وذلك خلال الفترة 29 يونيو- 5 يوليو 2025م، بمشاركة أربعة مختصين.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز، منذ بدء الحملة على 2525 مريضاً، وأجرى 276 عملية جراحية، ووزّع 957 نظارة طبية.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة؛ ممثلة بذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول الشقيقة والصديقة.
أخبار ذات صلة
 
توسيع مشروع «معاذ» في مكة بتفعيل 52 منشأة
توسيع مشروع «معاذ» في مكة بتفعيل 52 منشأة
تجاوباً مع ما طرحته «عكاظ».. أمانة الطائف تعيد فتح حديقة سنابل الحوية
تجاوباً مع ما طرحته «عكاظ».. أمانة الطائف تعيد فتح حديقة سنابل الحوية