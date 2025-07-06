أكدت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول»، أنه بعد انتهاء مرحلة المفاضلة تُعرض لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية المتقدمين عبر المنصة النتائج النهائية للقبول، ويُستند في ذلك إلى الدرجة الموزونة لكل طالب وطالبة وترتيب الرغبات، ومدى توفر المقاعد في كل تخصص.وبينت المنصة، أنه في حال تم قبول الطلبة المتقدمين في رغبتهم الأولى، يُعد قبولهم نهائياً، ولا تُتاح لهم فرص إضافية لاحقاً، وعند الضغط على تأكيد القبول ستظهر نافذة لتأكيد القبول النهائي، وبمجرد التأكيد سيتم حجز المقعد الدراسي في هذا التخصص.وأوضحت، أنه يُتاح للطلبة المقبولين إلغاء القبول إلا أن ذلك يؤدي إلى فقدان المقعد وعدم إمكانية التقديم على أي فرصة إضافية. مشيرةً إلى أنه يجب التأكد من عدم الرغبة في المقعد المخصص قبل تأكيد إلغاء القبول.ولفتت المنصة، إلى أن التقديم يشمل جميع الجامعات الحكومية (باستثناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والجامعة السعودية الإلكترونية) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لمسار «إمداد» (بكالوريوس)، مشيرةً إلى إمكانية التقديم على البرنامج عبر منصة «قبول» خلال الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من إجراءات القبول في الجهات التعليمية السعودية المتاحة.