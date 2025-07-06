أكدت جمعية الوداد لرعاية الأيتام لـ «عكاظ»، أن من أهم الشروط الأساسية للموافقة على احتضان طفل يتيم فاقد الرعاية الوالدية وجود تقبّل واضح وصريح من الأقارب من الدرجة الأولى، كالأبوين للزوجين والأشقاء والأبناء. وأشارت إلى أن عدم وجود التقبّل يؤدي إلى رفض طلب الاحتضان حرصاً على مصلحة الطفل اليتيم وسلامته النفسية والاجتماعية.وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور ضيف الله أحمد النعمي لـ«عكاظ»، أن الأسباب وراء اشتراط تقبّل الأقارب يهدف إلى أن تكون البيئة الأسرة التي ينشأ فيها الطفل لا تقتصر على الوالدين فقط، بل تشمل الجد والجدة والأعمام والخالات ليكونوا جميعهم جزءاً من حياته اليومية.وأضاف النعمي، أن الدراسات النفسية الحديثة تؤكد أن الرفض أو التمييز غير المعلن من محيط الطفل يترك آثاراً دائمة على ثقته بنفسه وقدرته على التكيف والانتماء، وأن الدراسات تشير إلى أن نسبة فشل العلاقة الأسرية ترتفع في البيئات التي تشهد توتراً أو تحفظاً من المحيط العائلي. مشدداً على أن الجمعية ترفع شعار «مصلحة الطفل اليتيم أولاً»، وتراعي ذلك في كل جوانب عملها، وأن رفض طلب الأسرة المتقدمة لا يعني التقليل من رغبة الأسرة أو أهلية الوالدين، بل هو إجراء؛ لضمان بيئة عائلية مستقرة وآمنة للطفل المحتضن.