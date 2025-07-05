تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

أخبار ذات صلة
 
تدشين برنامج نور السعودية التطوعي في سطات بالمغرب
تدشين برنامج نور السعودية التطوعي في سطات بالمغرب
القبول الجامعي في الرغبة الأولى نهائي.. ولا فرص إضافية
القبول الجامعي في الرغبة الأولى نهائي.. ولا فرص إضافية