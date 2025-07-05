واصلت هيئة الهلال الأحمر السعودي توسّعها في مشروع «معاذ» بمنطقة مكة ليشمل 52 منشأة، ويُدرّب أكثر من 1200 موظف وموظفة على الإسعافات الأولية، دعماً للاستجابة السريعة في الحالات الطارئة، وتعزيزاً لبيئة أكثر أماناً في مقرات العمل والأماكن العامة.ويأتي المشروع لرفع الجاهزية للتعامل مع الحالات الإسعافية الحرجة، لاسيما في لحظاتها الأولى، خصوصاً حالات توقف القلب المفاجئ.ويرتكز المشروع على 3 مسارات رئيسية هي: توفير أجهزة الرجفان القلبي (AED) داخل المنشآت، وتسهيل الوصول إلى الخدمة، وتقليص زمن الاستجابة، وتدريب العاملين على مهارات الإسعافات الأولية من خلال برنامج المهارات الأساسية.كما يدعم المشروع مساراً صحياً سريعاً بالتنسيق مع وزارة الصحة، يتيح تحويل حالات توقف القلب مباشرة من الميدان إلى غرف القسطرة القلبية (Cath Lab) في المستشفيات المختصة، لضمان تقديم الرعاية العاجلة في وقتها.