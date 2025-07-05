نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مثارة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية من (3-5) كم على محافظات فرسان، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والفطيحة.



وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.