وجّه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، خطاباً إلى مديري الإدارات والمكاتب والوحدات بالمراكز والمحافظات في المنطقة، بشأن بدء العمل على مبادرة السماح بالرعي في أراضي الغابات والمتنزهات، وذلك بالتنسيق مع فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المنطقة.

وأوضح «آل مجثل» أن هذه المبادرة تأتي تشجيعاً لمربي الماشية للاستفادة من الحشائش والنباتات الرعوية، لما لها من دور إيجابي في خفض الوقود الغابي والحد من حرائق الغابات، مشيراً إلى أن الخطاب تضمّن دعوة مربي الماشية لتسجيل بياناتهم تمهيداً لاستكمال إجراءات السماح بالرعي، وفق التنظيمات المعتمدة.

وأكد «آل مجثل» على أهمية الاطلاع على تفاصيل الخطاب والتقيد بما ورد فيه، مبيناً أنه يمكن التنسيق في هذا الشأن مع مدير قسم المراعي بالمركز الوطني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة والمركز لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق التوازن بين استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على الغطاء النباتي.