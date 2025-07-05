نفّذ مركز التنمية الاجتماعية بجازان فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، تحت شعار: "التعاونيات تبني عالمًا أفضل"، بالتعاون مع كادي بارك.

وقد دشن الفعاليات مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد قنفذي، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان أحمد عزيز، وعدد من القيادات والمهتمين بالعمل التعاوني.

وشهدت الفعالية مشاركة العديد من الجمعيات التعاونية، إلى جانب أركان مصاحبة تبرز جهود هذه الجمعيات، وركن خاص لعميد الخطاطين. كما تخلل الفعالية فقرات فنية وثقافية، وشعبيه أبرزها عروض المزمار الشعبي والعزف على العود، بالإضافة إلى سحوبات وجوائز قدمت للحضور، وفي ختام الفعاليات تم تكريم الجهات المشاركة والداعمة.