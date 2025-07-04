دشّن محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر حملة «لقمتنا ما تنرمي»، بحضور وفد من جمعية إحسان لحفظ النعمة، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس أحمد بن سالم خواجي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتهدف الحملة إلى مكافحة مظاهر الإسراف والتبذير في الولائم والمناسبات الاجتماعية، خاصة حفلات الزفاف بالإجازة الصيفية وتشجيع المجتمع على الاستخدام المسؤول للطعام وتقليل الفائض منه، وأكد محافظ صبيا أن الحملة تعكس القيم الإسلامية والاجتماعية التي تحث على الاعتدال وعدم الإسراف، وشكر النعمة بالمحافظة عليها، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية، خاصة في موسم الزواجات الذي يشهد عادة إسرافاً في الولائم، وارتفاعاً في حجم الفاقد الغذائي.

وتتضمن الحملة برامج توعوية ميدانية، ونشرات تثقيفية، وتعاوناً مع الأسر والجهات المنظمة لحفلات الزواج لتقليل الفاقد.

وأوضح المهندس أحمد سالم خواجي أن الحملة تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تدعو إلى رفع الوعي المجتمعي بالسلوكيات الإيجابية في المناسبات بالإجازة الصيفية، وتقليل الهدر، داعين الأهالي إلى تبنّي ممارسات مسؤولة تسهم في احترام النعمة وحفظها.