كشفت منصة المساعدات السعودية إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة للعالم، والتي بلغت نحو 528.40 مليار ريال، ما يعادل 140.90 مليار دولار أمريكي، مما يكرّس مكانة المملكة كأحد أكبر المانحين على مستوى العالم.

وأظهرت المنصة الرسمية أن جمهورية مصر العربية تصدرت قائمة الدول الأكثر استفادة من المساعدات السعودية، حيث بلغ إجمالي ما تلقته 32.49 مليار دولار أمريكي، تلتها الجمهورية اليمنية بـ27.69 مليار دولار، ثم باكستان بـ13.19 مليار دولار.

وضمّت قائمة الدول الأعلى استفادة كذلك كلاً من:

• سورية: 7.53 مليار دولار.

• العراق: 7.33 مليار دولار.

• فلسطين: 5.37 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام التزام المملكة بدورها الإنساني والتنموي، من خلال دعم الشعوب والدول في مواجهة الأزمات الإنسانية، والكوارث الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز الشراكات الدولية، وتكريس المملكة كركيزة للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن منصة المساعدات السعودية هي المرجع الإلكتروني الدقيق لمساهمات المملكة الخارجية، وتنقسم المنصة إلى: مشاريع إنسانية وتنموية وخيرية، ومساهمات في المنظمات والهيئات الدولية، وخدمات الزائرين (اللاجئين داخل المملكة). وتم الحصر والتوثيق منذ عام 1975 حتى الآن.