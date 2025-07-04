يعتزم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إقامة سلسلة من البرامج التدريبية ضمن مشروع معاذ الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودي لتعزيز السلامة الإسعافية في أماكن العمل والمرافق المختلفة.

وجرى خلال ذلك عقد اجتماع تشاوري مع مسؤول التدريب في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان الأخصائي بيشي الصرخي، والمدربة فاطمة عسيس، بحضور مديرة وحدة الفعاليات والمبادرات آمنه بنت علي صيرم، ومسؤول التدريب عبد الرحمن سحاري لوضع آلية وخطة مرجعية لتنفيذ هذا المشروع في مقر الفرع.

ويهدف المشروع إلى رفع جاهزية الفرع للتعامل مع الحالات الطارئة، وذلك من خلال تدريب الموظفين والموظفات على الإسعافات الأولية وتوفير أجهزة الإنعاش القلبي والرئوي (AED) وتهيئة مسارات الطوارئ. ويأتي سبب تسمية المشروع بهذا الاسم تخليداً لذكرى المواطن معاذ الذي توفي نتيجة سكتة قلبية أثناء عمله، حيث لم يتلق الإسعافات الأولية اللازمة في الوقت المناسب.