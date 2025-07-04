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تواصل فرق الدفاع المدني والجهات المساندة، إلى جانب عدد من المواطنين، جهودها في محاصرة وإخماد حريق اندلع في شعوف بلّسمر ظهر اليوم، ولا تزال النيران مشتعلة في بعض المواقع حتى اللحظة، وسط تضاريس وعرة ورياح نشطة تعيق السيطرة الكاملة عليه.
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