جهود متواصلة لإخماد حريق هائل في شعوف بلّسمر أخبار الجمعة 04 يوليو 2025 17:16 توفيق الأسمري (بلّسمر) TawfiqAlasmari@ 41 43 42 40 تابعوا عكاظ على 41 43 42 40 تابعوا عكاظ على تواصل فرق الدفاع المدني والجهات المساندة، إلى جانب عدد من المواطنين، جهودها في محاصرة وإخماد حريق اندلع في شعوف بلّسمر ظهر اليوم، ولا تزال النيران مشتعلة في بعض المواقع حتى اللحظة، وسط تضاريس وعرة ورياح نشطة تعيق السيطرة الكاملة عليه.أخبار ذات صلة بحيرة أجا.. سكونٌ أوروبيٌّ في قلبٍ نجديوزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية شعوف بلسمر