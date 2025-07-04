وزير الخارجية مع نظيره الروسي.
وزير الخارجية مع نظيره الروسي.
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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في موسكو اليوم وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

عقب ذلك عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تناولت التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة وروسيا، إضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الجلسة مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية السفير عبدالرحمن الأحمد، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

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