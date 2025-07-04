​​​أحبطت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» في ميناء جدة الإسلامي محاولة لتهريب 646,000 حبة من مادة «الإمفيتامين» المخدر، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» حمود الحربي، أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي، عبارة عن «مواد غذائية» تحتوي على «فول»، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في الإرسالية.

وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة البالغ عددهم 3 أشخاص.

وأكد الحربي أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (zatca.gov.sa@1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​