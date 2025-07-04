أنقذت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان مصاباً في عرض البحر، إثر تلقي بلاغ من أحد المواطنين في جزر فرسان، يفيد بوجود شخص تعرّض لإصابة بالغة إثر سقوطه في محيط معدات بحرية ثقيلة أثناء تواجده في عرض البحر.

وفور تلقي البلاغ، وصلت فرقة إسعافية إلى موقع المصاب عبر قارب بحري، وسط ظروف جوية بحرية غير مستقرة تميّزت بتيارات قوية، وسطح مائي متقلب.

وجرى التعامل مع الحالة ميدانياً، حيث تبيّن إصابته بكسر في الفخذ، فتم تثبيت الإصابة وتفعيل مسار الإصابات الحرجة، بالتزامن مع تمرير البلاغ لفرق الإسعاف الجوي لضمان استكمال تقديم الرعاية الطبية المتقدمة، وبعد نقل المصاب من عرض البحر إلى نقطة الرسوّ، تولّى الإسعاف الجوي نقله جواً إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان لاستكمال العلاج.