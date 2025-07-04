أصدرت وزارة الصحة السعودية قراراً بتكليف نجاح بنت فلاح العازمي بمنصب مديرة مكتب وزارة الصحة بمحافظة القريات، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة.

وجاء في إعلان رسمي نُشر عبر حساب «منسوبي وزارة الصحة» التابع للوزارة بمنصة «إكس» اليوم (الخميس): «بقرار من مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، تم تكليف نجاح بنت فلاح العازمي مديرة لمكتب وزارة الصحة بمحافظة القريات».

ويُعد القرار خطوة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية.

تتمتع نجاح العازمي بخبرة إدارية واسعة وسجل مهني مميز في القطاع الصحي، حيث لعبت دوراً فاعلاً في تطوير الخدمات الصحية بمحافظة القريات، وأشرفت على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات النوعية، ما جعلها محل ثقة وزارة الصحة لتكليفها بهذا المنصب القيادي.