ترأس مجلس شؤون الأسرة وفد المملكة المشارك في الاجتماع التشاوري الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة (EWWG)، ضمن إطار مجموعة العشرين(G20)، والذي تستضيفه جمهورية جنوب أفريقيا.

واستعرضت رئيس الوفد المشارك، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل، في كلمة المملكة أبرز الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتمكين المرأة في مجالات العلوم والتقنية، إلى جانب السياسات الداعمة لاقتصاد الرعاية، والتشريعات الموجهة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما يعكس التزام المملكة بمبادئ التمكين والمساواة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

و أكدت في كلمتها على أهمية التكامل بين التمكين الاقتصادي والأسري، ودعت إلى إدراج قيمة اقتصاد الرعاية ضمن أطر التخطيط الوطني ومؤشرات الناتج المحلي، كما وضحت الدور الريادي الذي يقوم به المجلس في دمج منظور الأسرة في الاستراتيجيات التي تدعم التوازن بين العمل والحياة والتنمية المجتمعية الشاملة.

تأتي مشاركة المجلس في هذه الاجتماعات تأكيداً على دوره الوطني في ملف المرأة، وامتداداً لمسؤولياته التمثيلية في المحافل الدولية ذات العلاقة بشؤون الأسرة، وحرص المملكة على الإسهام في صياغة توصيات السياسات العالمية الداعمة للمرأة والأسرة على حد سواء.