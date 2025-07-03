أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية تهريب (3000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.