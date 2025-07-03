أشاد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بتفاعل وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم (الخميس) بمقر الإمارة، ضمن إطار المتابعة المشتركة لعدد من الملفات والمشاريع التنموية في المنطقة.

وأوضح أنه لمس تجاوبًا مباشرًا من الوزير أثناء استعراض أبرز الملاحظات والمقترحات، مشيرًا إلى موقف دوّن فيه الوزير ما طُرح من نقاط خلال اللقاء، وقال: «كنت قبل قليل في حديث مع وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، وأسعدني حين أمسك القلم ودوّن الملاحظات بنفسه. هذه اللفتة أثارت في داخلي شعورًا صادقًا بالاهتمام. حضور القلم أتاح لي اليقين بأن كل فكرة تُلقى أمامه تحظى بالمتابعة والاعتبار. شكراً له من مواطن يثمّن هذا التفاعل المسؤول».

وتناول اللقاء سبل تعزيز التكامل بين إمارة المنطقة ووزارة البيئة والمياه والزراعة في مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتنمية القطاع الزراعي، إضافة إلى ملفات التشجير والاستدامة البيئية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا اللقاء في سياق دعم الجهود التنموية في المنطقة، وتأكيدًا على أهمية التنسيق بين الجهات المركزية والجهات الإدارية في المناطق لضمان مواءمة التنفيذ مع الاحتياجات المحلية.