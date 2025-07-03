في لحظةٍ تُختصر فيها مفاهيم الحوكمة الحديثة، جسّد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز مفهوم القيادة التنموية عبر استعراضه في مكتبه بالإمارة اليوم (الخميس) مستجدات أعمال هيئة تطوير المنطقة، واطلاعه على ما تضمنته الخطط التنفيذية من مشاريع قائمة وأخرى تُصمم برؤية تتّسق مع تطلعات المستقبل، وتتماهى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اللقاء تجاوز حدود المتابعة الشكلية، واتّسم بمزيج من التركيز والمساءلة؛ إذ عكست مداولاته حرصًا واضحًا على أن تتحول المشاريع من وثائق على الورق إلى واقع ملموس. لا يكتفي برصد الأرقام، بل يفتح كل مشروع على أسئلته الكبرى: من المستفيد؟ ما مدى الأثر؟ أين العائد الاقتصادي؟ وكيف تخدم التنمية المستدامة؟ إنها قراءة تؤكد أن القرار في حائل لا يُؤخذ بمعزل عن الواقع، بل يولد من رحم التفاصيل.

في هذا السياق، تشكّل هيئة تطوير منطقة حائل ذراعًا تنفيذية تخوض اليوم مرحلة أكثر وعيًا ودقة، مدفوعة بمتابعة أمير المنطقة الذي يرى في كل تأخير عبئًا لا تُحتمل كلفته، وفي كل فرصة تنموية مساحة للنمو المجتمعي والاقتصادي.

ومن أبرز المشاريع، وفق تقرير هيئة تطوير حائل، مركز إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة وورق، وهو مشروع يهدف إلى معالجة النفايات بوسائل تقنية متقدمة، ويُسهم في خفض النفايات بنسبة تصل إلى 85%، كما يعزز التوطين التقني ويوفر وظائف في القطاعين البيئي والصناعي، مدرسة للتقنيات الحديثة وهي وحدة تعليمية متخصصة تربط التدريب التقني باحتياجات سوق العمل في السياحة، الاقتصاد الرقمي، والصناعات الناشئة، بالشراكة مع الجهات الوطنية.

والعمل على تغطية شبكة الهاتف المحمول في كامل المنطقة وهي مبادرة تُعالج الفجوة الرقمية من خلال التوسّع في الأبراج وتحسين الخدمة، لتمكين القرى والمراكز من الوصول الفعّال إلى الخدمات الإلكترونية.

ومكاتب مرنة للأعمال الناشئة وهي مساحات عمل ذكية تخدم الرياديين والجهات الحكومية، وتوفّر بيئة تشغيل منخفضة التكاليف تدعم انطلاقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمخطط الإقليمي لمنطقة حائل وهي وثيقة مرجعية تنظم النمو الحضري والاقتصادي عبر خرائط استخدام الأراضي وخطط النقل والبنية التحتية، بالتعاون مع مركز دعم القرار وجهات استشارية وطنية.وتطوير وادي الأديرع؛ تحويل الوادي التاريخي إلى وجهة سياحية بيئية وثقافية، تدعم جودة الحياة وتُعزز من حضور حائل كوجهة سياحية متكاملة.



من جهة أخرى، استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العميد محمد بن ضيدان المطيري.

واطّلع خلال اللقاء على عرض مرئي تناول أبرز المستجدات الأمنية، وسير العمل في القطاعات الأمنية، وما تحقق من منجزات ميدانية ومبادرات تطويرية خلال الفترة الماضية.

ونوه أمير منطقة حائل بما تحظى به القطاعات الأمنية من دعم واهتمام كريم من القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لحفظ الأمن، ورفع كفاءة الأداء، والتكامل بين الجهات الأمنية بما يخدم المواطن والمقيم ويعزز استقرار المنطقة.

من جهته، عبّر اللواء الدكتور كتاب العتيبي، والعميد المطيري عن شكرهما لأمير المنطقة على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة لكافة الجهود الأمنية في المنطقة.